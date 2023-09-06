Генсек ООН назвал лето 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал лето 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений.

Заявление Гутерреша приводит РИА Новости.

«Наша планета только что перенесла сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений», — отметил он.

Генсек всемирной организации добавил, что начался климатический кризис.

Он также заявил о необходимости активизации борьбы с изменением климата.

По его словам, ещё можно избежать худшего сценария.

Ранее представитель финансируемой ЕС Службы по изменению климата Copernicus Саманта Бёрджесс заявила о рекордных значениях температуры воздуха и океана в июле.