Генсек ООН назвал лето 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений
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Заявление Гутерреша приводит РИА Новости.
«Наша планета только что перенесла сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений», — отметил он.
Генсек всемирной организации добавил, что начался климатический кризис.
Он также заявил о необходимости активизации борьбы с изменением климата.
По его словам, ещё можно избежать худшего сценария.
Ранее представитель финансируемой ЕС Службы по изменению климата Copernicus Саманта Бёрджесс заявила о рекордных значениях температуры воздуха и океана в июле.