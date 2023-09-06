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Генсек ООН назвал лето 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал лето 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений.
Генсек ООН назвал лето 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений
  • Gettyimages.ru

Заявление Гутерреша приводит РИА Новости.

«Наша планета только что перенесла сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений», — отметил он.

Генсек всемирной организации добавил, что начался климатический кризис.

Он также заявил о необходимости активизации борьбы с изменением климата.

По его словам, ещё можно избежать худшего сценария.

Ранее представитель финансируемой ЕС Службы по изменению климата Copernicus Саманта Бёрджесс заявила о рекордных значениях температуры воздуха и океана в июле.

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