В МИД Индии прокомментировали сообщения о возвращении стране названия Бхарат
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Как он отметил в интервью агентству ANI, это лишь вариант именования на хинди.
Министр уточнил, что согласно Конституции страны официальными языками в государстве являются английский и хинди, при этом на английском страна именуется как Индия, а на хинди — Бхарат.
«Индия — это Бхарат, это прописано в Конституции. Пожалуйста, я бы пригласил всех прочитать это», — цитирует его РИА Новости.
Ранее СМИ писали, что индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат.
Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН доктор исторических наук Евгения Ванина в беседе с RT прокомментировала данную новость.