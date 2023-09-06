В МИД Индии прокомментировали сообщения о возвращении стране названия Бхарат

Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что использование «Бхарат» для обозначения страны в материалах к саммиту G20 не является попыткой изменения названия государства.

Как он отметил в интервью агентству ANI, это лишь вариант именования на хинди.

Министр уточнил, что согласно Конституции страны официальными языками в государстве являются английский и хинди, при этом на английском страна именуется как Индия, а на хинди — Бхарат.

«Индия — это Бхарат, это прописано в Конституции. Пожалуйста, я бы пригласил всех прочитать это», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат.

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН доктор исторических наук Евгения Ванина в беседе с RT прокомментировала данную новость.