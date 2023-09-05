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Доктор исторических наук Ванина объяснила планы Индии переименоваться в Бхарат

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Ангелина Шурпина
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина в беседе с RT прокомментировала сообщения СМИ о том, что индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат.
Доктор исторических наук Ванина объяснила планы Индии переименоваться в Бхарат
  • Gettyimages.ru
  • © Ashir Kumar

По словам специалиста, Бхарат — имя древнего царя, о котором идёт речь в эпосе «Махабхарата». Кроме того, она подчеркнула, что в раннее Средневековье Бхарат стали называться различные части Индии, а вся страна так не называлась никогда.

«Зачем индийскому правительству это нужно? Это является логической частью политики правящей партии «Бхаратия джаната парти» по возвращению к древнеиндийским, индусским корням. Это часть политики, но беда в том, что Бхарат Индию называли в очень древние времена, потом появились мусульмане, и Индия вошла в состав мусульманских империй, стало популярно слово «Хиндустан», — рассказала Ванина.

По её мнению, возвращение к такому названию символизирует некое желание забыть и зачеркнуть тот период средневековой истории Индии, когда значительной её частью правили мусульманские императоры.

«Кроме того, само слово «Индия» — древнеперсидского и древнегреческого происхождения и ассоциируется с британским колониализмом, поэтому попытка найти что-то идеальное, с исторической точки зрения, и чистое — это часть той политики», — объяснила эксперт.

Собеседница RT также напомнила, что в Индии было переименовано несколько крупных городов, которые носили мусульманские названия.

«Много такого в Индии сейчас происходит, и суть этого представляется в желании найти какую-то идеологию, которая могла бы сплотить население, но при этом, сплачивая население на основе одной религии, одной культуры, власть теряет остальных», — добавила Ванина.

Ранее стало известно о том, что индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат.

По данным издания The Economic Times, резолюцию могут внести на специальной сессии парламента в сентябре.

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