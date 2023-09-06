Прокуратура Японии предъявила обвинения пытавшемуся напасть на Кисиду мужчине

Японская прокуратура официально предъявила обвинения в покушении на убийство Рюдзи Кимуре после того, как он бросил взрывчатку в сторону премьер-министра Фумио Кисиды.

Как сообщает агентство Kyodo, обвинения были выдвинуты после завершения психиатрического освидетельствования мужчины. Специалисты пришли к выводу о том, что он способен нести уголовную ответственность за свои действия.

Ранее бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице префектуры Нара, куда был доставлен после покушения. 67-летний политик получил огнестрельные ранения во время своего предвыборного выступления.

По данным СМИ, Абэ был ранен в грудь и шею. Предположительно, выстрелы произвёл бывший служащий Морских сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами.