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Герой России Сайфуллин: НАТО привыкла воевать лишь с неоснащёнными армиями

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Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявил в интервью РИА Новости, что страны НАТО привыкли воевать с неоснащёнными армиями.

Поэтому, по его словам, с Вооружёнными силами России их методы терпят крах, а войска Украины несут очень большие потери.

«Когда против них противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия... у них уже все принципы и методы терпят крах», — сказал Сайфуллин.

Ранее Сайфуллин рассказал, что ВСУ применяют тактику «живого разминирования».

Также отмечалось, что в рядах ВСУ не хватает персонала на уровне батальонов и бригад.

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