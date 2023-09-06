Герой России Сайфуллин: НАТО привыкла воевать лишь с неоснащёнными армиями
Поэтому, по его словам, с Вооружёнными силами России их методы терпят крах, а войска Украины несут очень большие потери.
«Когда против них противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия... у них уже все принципы и методы терпят крах», — сказал Сайфуллин.
Ранее Сайфуллин рассказал, что ВСУ применяют тактику «живого разминирования».
Также отмечалось, что в рядах ВСУ не хватает персонала на уровне батальонов и бригад.