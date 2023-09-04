RUSI: в рядах ВСУ не хватает персонала на уровне батальонов и бригад
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Об этом говорится в докладе Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI).
«Одно из ключевых ограничений в возможностях использовать или сохранить наступательный порыв — глубокая разведка минных полей», — сказано в документе.
Также отмечается, что подготовка персонала должна проводиться не по методам НАТО, а в соответствии с существующей в ВСУ структурой.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о дефиците оружия для ВСУ, им нужны поставки ракет и крупнокалиберных боеприпасов.