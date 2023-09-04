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RUSI: в рядах ВСУ не хватает персонала на уровне батальонов и бригад

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Трудное проведение разведки минных полей и дефицит персонала на уровне батальонов и бригад ограничивают возможности для контрнаступления украинской армии.
RUSI: в рядах ВСУ не хватает персонала на уровне батальонов и бригад
  • AP
  • © Libkos

Об этом говорится в докладе Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI).

«Одно из ключевых ограничений в возможностях использовать или сохранить наступательный порыв — глубокая разведка минных полей», — сказано в документе.

Также отмечается, что подготовка персонала должна проводиться не по методам НАТО, а в соответствии с существующей в ВСУ структурой.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о дефиците оружия для ВСУ, им нужны поставки ракет и крупнокалиберных боеприпасов.

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