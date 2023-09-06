В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне
Об этом информирует РИА Новости.
В отчёте комиссии отметили, что товары, доставленные судном Lady R в город Саймонстаун, представляли собой оборудование, запрошенное Южноафриканскими национальными силами обороны.
Оно, по данным агентства, было заказано компанией Armscor и ожидалось с 2018 года.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что доказательств перевозки оружия на российском судне нет.
В мае, как отмечал портал News24, посол США Бригети заявил, что ЮАР, несмотря на заявленный нейтралитет, «поставляла оружие российской армии».