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В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне

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Власти ЮАР опубликовали официальный доклад независимой комиссии по делу о российском судне Lady R, на котором якобы перевозили оружие для России.

Об этом информирует РИА Новости.

В отчёте комиссии отметили, что товары, доставленные судном Lady R в город Саймонстаун, представляли собой оборудование, запрошенное Южноафриканскими национальными силами обороны.

Оно, по данным агентства, было заказано компанией Armscor и ожидалось с 2018 года.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что доказательств перевозки оружия на российском судне нет.

В мае, как отмечал портал News24, посол США Бригети заявил, что ЮАР, несмотря на заявленный нейтралитет, «поставляла оружие российской армии».

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