Президент ЮАР Рамапоса: доказательств перевозки оружия на российском судне нет

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что расследование не выявило доказательств перевозки оружия для России на российском судне Lady R, которое швартовалось в ЮАР.

«В ходе расследования комиссия не обнаружила никаких доказательств того, что какой-либо груз оружия был погружен для экспорта на судно Lady R», — приводит РИА Новости слова президента в ходе обращения к нации.

Он отметил, что доказательства перевозки данным кораблём оружия для России отсутствуют.

В мае, как отмечал портал News24, посол США Бригети заявил, что ЮАР, несмотря на заявленный нейтралитет, «поставляла оружие российской армии».

В качестве аргумента американский дипломат привёл в пример стоянку некоего грузового судна на военно-морской базе ЮАР Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года. Бригети убеждён, что на судно «грузили оружие и боеприпасы».