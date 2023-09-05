Эрдоган назвал продуктивной встречу с Путиным в Сочи
- AP
- © Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo
«Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи», — приводит его слова телеканал NTV во время обращения к нации после заседания кабмина.
Эрдоган выразил уверенность, что мировое сообщество оценило эту встречу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган достигли цели встречи в Сочи, обменявшись мнениями по известным региональным проблемам и «сверив часы по очень богатому комплексу двусторонних отношений».