Эрдоган заявил, что его встреча с Путиным получила высокую оценку в мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прошедшие в Сочи переговоры с российским лидером Владимиром Путиным получили высокую оценку в мире.

Об этом пишет NTV.

«Я считаю, что эта встреча была высоко оценена миром, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы», — заявил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган достигли цели встречи в Сочи, обменявшись мнениями по известным региональным проблемам и «сверив часы по очень богатому комплексу двусторонних отношений».