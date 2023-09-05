Эрдоган заявил, что его встреча с Путиным получила высокую оценку в мире
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- © Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool
Об этом пишет NTV.
«Я считаю, что эта встреча была высоко оценена миром, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы», — заявил Эрдоган.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган достигли цели встречи в Сочи, обменявшись мнениями по известным региональным проблемам и «сверив часы по очень богатому комплексу двусторонних отношений».