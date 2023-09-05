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Эрдоган заявил, что его встреча с Путиным получила высокую оценку в мире

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прошедшие в Сочи переговоры с российским лидером Владимиром Путиным получили высокую оценку в мире.
Эрдоган заявил, что его встреча с Путиным получила высокую оценку в мире
  • AP
  • © Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool

Об этом пишет NTV.

«Я считаю, что эта встреча была высоко оценена миром, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы», — заявил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган достигли цели встречи в Сочи, обменявшись мнениями по известным региональным проблемам и «сверив часы по очень богатому комплексу двусторонних отношений».

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