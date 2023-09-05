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Парламент Швейцарии отказался вступить в группу G7 по санкциям против России

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Комиссия по внешней политике парламента Швейцарии (CPE-N) проголосовала против присоединения страны к целевой группе G7 по санкциям против России REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs task force).
Парламент Швейцарии отказался вступить в группу G7 по санкциям против России
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarGeorgiev

Об этом говорится на сайте швейцарского парламента.

Отмечается, что группа REPO была создана 17 марта прошлого года странами G7, а также Австралией и Европейской комиссией.

«Комиссия отклонила предложение, в котором содержался призыв к присоединению Швейцарии к целевой группе Russian Elites, Proxies and Oligarchs Task Force G7», — говорится в релизе.

Уточняется, что 13 депутатов проголосовали против членства Швейцарии в группе, 10 выступили за, один воздержался от голосования.

В июне Швейцария отклонила заявку швейцарской компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard 1 A5 через Германию.

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