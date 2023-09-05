Парламент Швейцарии отказался вступить в группу G7 по санкциям против России

Комиссия по внешней политике парламента Швейцарии (CPE-N) проголосовала против присоединения страны к целевой группе G7 по санкциям против России REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs task force).

Об этом говорится на сайте швейцарского парламента.

Отмечается, что группа REPO была создана 17 марта прошлого года странами G7, а также Австралией и Европейской комиссией.

«Комиссия отклонила предложение, в котором содержался призыв к присоединению Швейцарии к целевой группе Russian Elites, Proxies and Oligarchs Task Force G7», — говорится в релизе.

Уточняется, что 13 депутатов проголосовали против членства Швейцарии в группе, 10 выступили за, один воздержался от голосования.

В июне Швейцария отклонила заявку швейцарской компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard 1 A5 через Германию.