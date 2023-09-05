В МИД России предостерегли США от возвращения ядерного оружия в Великобританию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия воспримет возможное возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании как шаг к эскалации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Захаровой на брифинге.

«Если этот шаг будет реализован, нами он будет воспринят как эскалация, как эскалационный шаг», — отметила она.

Как напоминает агентство, СМИ со ссылкой на отчёт Федерации американских учёных ранее сообщили, что Соединённые Штаты могут вернуть свои ядерные вооружения на территорию Британии, о чём свидетельствует анализ проекта бюджета ВВС США.

Также кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Соединённые Штаты провоцируют Россию на ядерный конфликт, вмешиваясь в дела Украины.