Германия поставила на Украину боеприпасы для ЗСУ Gepard

В Минобороны ФРГ отчитались о поставке на Украину новых боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

«Всего через несколько месяцев после соответствующего соглашения в Вооружённые силы Украины поступили боеприпасы нового германского производства для ЗСУ Gepard», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны ФРГ уточнили, что количество отправленных Киеву боеприпасов составляет пятизначное число. Более конкретной информации в ведомстве не привели.

По информации The Wall Street Journal, у ВСУ к октябрю могут закончиться запасы британских ракет Storm Shadow и французских SCALP.

Как писала газета Die Zeit со ссылкой на результаты соцопроса ARD Germany, более половины опрошенных немцев высказались против поставки Киеву крылатых ракет Taurus, а министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что в этом вопросе необходимо учитывать влияние, которое эти поставки окажут на обороноспособность самой ФРГ.