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Экс-разведчик Риттер призвал США после победы России надеяться на её прощение

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Экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что Соединённым Штатам стоит надеяться лишь на то, что после победы России в конфликте на Украине их смогут простить.
Экс-разведчик Риттер призвал США после победы России надеяться на её прощение
  • РИА Новости

«Мы коллективно совершили огромные грехи против России... но у россиян большое сердце, и мы должны надеяться, что они смогут нас простить и продолжат с нами сотрудничать», — сказал он.

Вместе с этим он выразил мнение, что российская сторона победит и при этом не будет такой же мстительной, как американцы.

Он также указал, что Россия является «хороши соседом».

Ранее Риттер отметил, что сценарий Купянска повторится для ВСУ по всему фронту.

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