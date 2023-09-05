Экс-разведчик Риттер призвал США после победы России надеяться на её прощение
- РИА Новости
«Мы коллективно совершили огромные грехи против России... но у россиян большое сердце, и мы должны надеяться, что они смогут нас простить и продолжат с нами сотрудничать», — сказал он.
Вместе с этим он выразил мнение, что российская сторона победит и при этом не будет такой же мстительной, как американцы.
Он также указал, что Россия является «хороши соседом».
Ранее Риттер отметил, что сценарий Купянска повторится для ВСУ по всему фронту.