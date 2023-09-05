Экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что Соединённым Штатам стоит надеяться лишь на то, что после победы России в конфликте на Украине их смогут простить.

«Мы коллективно совершили огромные грехи против России... но у россиян большое сердце, и мы должны надеяться, что они смогут нас простить и продолжат с нами сотрудничать», — сказал он.

Вместе с этим он выразил мнение, что российская сторона победит и при этом не будет такой же мстительной, как американцы.

Он также указал, что Россия является «хороши соседом».

Ранее Риттер отметил, что сценарий Купянска повторится для ВСУ по всему фронту.