Экс-разведчик США Риттер: сценарий Купянска повторится для ВСУ по всему фронту
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Об этом Риттер написал в статье для Sputnik.
«Истончение украинских линий обороны предоставило новые возможности российским войскам. Это привело к крупным успехам в районе Купянска», — говорится в публикации.
Как отметил экс-разведчик, украинская армия продолжит ослабевать по мере нарастания потерь в личном составе.
Кроме того, в обороне ВСУ появятся бреши для прорыва российских войск на многих направлениях.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ВС России продвигаются на Купянском направлении.