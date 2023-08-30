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Экс-разведчик США Риттер: сценарий Купянска повторится для ВСУ по всему фронту

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что сценарий Купянска в Харьковской области повторится для Вооружённых сил Украины по всей линии фронта.
Экс-разведчик США Риттер: сценарий Купянска повторится для ВСУ по всему фронту
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом Риттер написал в статье для Sputnik.

«Истончение украинских линий обороны предоставило новые возможности российским войскам. Это привело к крупным успехам в районе Купянска», — говорится в публикации.

Как отметил экс-разведчик, украинская армия продолжит ослабевать по мере нарастания потерь в личном составе.

Кроме того, в обороне ВСУ появятся бреши для прорыва российских войск на многих направлениях.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ВС России продвигаются на Купянском направлении.

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