Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что сценарий Купянска в Харьковской области повторится для Вооружённых сил Украины по всей линии фронта.

Об этом Риттер написал в статье для Sputnik.

«Истончение украинских линий обороны предоставило новые возможности российским войскам. Это привело к крупным успехам в районе Купянска», — говорится в публикации.

Как отметил экс-разведчик, украинская армия продолжит ослабевать по мере нарастания потерь в личном составе.

Кроме того, в обороне ВСУ появятся бреши для прорыва российских войск на многих направлениях.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ВС России продвигаются на Купянском направлении.