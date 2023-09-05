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GT: США привели Украину к гуманитарному кризису и риску подъёма терроризма

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Обозреватель китайской Global Times Вань Хэнъи выразил мнение, что США привели Украину к гуманитарному кризису и риску подъёма терроризма.

Журналист отметил, что Вашингтон «накачивает» Украину вооружением и техникой.

По его словам, это делается с целью затянуть боевые действия и максимизировать собственные политические и экономические интересы.

«У этих американских решений нет никакого предела, а потому США все еще подливают масла в огонь конфликта», — заявил Хэнъи.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу выразил уверенность, что позиция Украины зависит от мнения властей Соединённых Штатов, а не главы Министерства обороны.

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