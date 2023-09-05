Байден заявил, что служба безопасности разворошила его дом и ему некуда идти
Сводка с соответствующим заявлением опубликована на сайте Белого дома.
«У меня нет дома, куда бы я мог пойти. Службы безопасности разворошили мой дом, в хорошем смысле, ради безопасности», — сказал американский лидер.
Также Байден не стал комментировать утверждения СМИ о возможности встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Также сообщалось, что Байден сравнил президентство экс-президента США Дональда Трампа с периодом Великой депрессии.