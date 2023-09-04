Байден сравнил президентство Трампа с Великой депрессией

Американский лидер Джо Байден сравнил президентство экс-президента США Дональда Трампа с периодом Великой депрессии.

«Не так давно мы теряли рабочие места в этой стране. Парень, который занимал должность до меня, среди двух президентов в истории оставил пост с меньшим количеством рабочих мест в Америке, чем когда его избрали», — приводит РИА Новости слова Байдена в ходе выступления в Филадельфии.

Он отметил, что другим таким президентом был Герберт Гувер, возглавлявший страну с 1929 по 1933 год, во время начала Великой депрессии.

29 августа Трамп заявил, что не боится оказаться в тюрьме, так как считает уголовные дела против него мошенническими.

Как сообщал CNBC со ссылкой на базу данных суда округа Фултон, Трампу формально предъявят обвинения в суде в Джорджии 6 сентября.