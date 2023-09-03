Сенатор США Кейн назвал аргумент для отстранения Трампа от выборов
«На мой взгляд, атака на Капитолий была создана с конкретной целью в конкретный момент», — сказал Кейн в интервью ABC News.
По его словам, это было нужно, чтобы воспрепятствовать мирному переходу власти.
Он добавил, что поэтому считает данный аргумент веским.
29 августа Трамп заявил, что не боится оказаться в тюрьме, так как считает уголовные дела против него мошенническими.
Как сообщал CNBC со ссылкой на базу данных суда округа Фултон, Трампу формально предъявят обвинения в суде в Джорджии 6 сентября.