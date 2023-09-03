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Сенатор США Кейн назвал аргумент для отстранения Трампа от выборов

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Для отстранения экс-президента США Дональда Трампа от президентских выборов есть веский аргумент, заявил американский сенатор от Демократической партии Тим Кейн.

«На мой взгляд, атака на Капитолий была создана с конкретной целью в конкретный момент», — сказал Кейн в интервью ABC News.

По его словам, это было нужно, чтобы воспрепятствовать мирному переходу власти.

Он добавил, что поэтому считает данный аргумент веским.

29 августа Трамп заявил, что не боится оказаться в тюрьме, так как считает уголовные дела против него мошенническими.

Как сообщал CNBC со ссылкой на базу данных суда округа Фултон, Трампу формально предъявят обвинения в суде в Джорджии 6 сентября.

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