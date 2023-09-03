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Рамасвами пообещал помиловать Трампа в случае победы на президентских выборах

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что помилует американского экс-президента Дональда Трампа в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году.
Рамасвами пообещал помиловать Трампа в случае победы на президентских выборах
  • Gettyimages.ru

«Если я буду президентом, то да, я помилую его, поскольку это поможет вновь сплотить страну», — сказал Рамасвами в интервью ABC News.

Он добавил, что не поддерживает раскол общества через использование процесса над Трампом.

29 августа Трамп заявил, что не боится оказаться в тюрьме, так как считает уголовные дела против него мошенническими.

Как сообщал CNBC со ссылкой на базу данных суда округа Фултон, Трампу формально предъявят обвинения в суде в Джорджии 6 сентября.

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