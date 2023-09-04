Россиян призвали воздержаться от поездок в ФРГ на машинах с российскими номерами

Граждан России призвали воздержаться от поездок в Германию на зарегистрированных в России автомобилях на фоне продолжающихся случаев изъятия германской таможней автомобилей с российскими номерами.

Об этом говорится на сайте посольства России в Берлине.

«Продолжаем фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан принадлежащих им автотранспортных средств, зарегистрированных в России», — говорится в заявлении.

В дипмиссии отметили, что усилия российской стороны по урегулированию проблемы пока не привели к реальным результатам.

В связи с этим посольство призвало россиян воздержаться от поездок в Германию на машинах с российскими номерами.

Ранее в МИД России заявили, что Москва не оставит без должной реакции действия властей Германии по изъятию частных автомобилей у российских граждан.