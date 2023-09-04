Узнать больше

Россиян призвали воздержаться от поездок в ФРГ на машинах с российскими номерами

Короткая ссылка
Граждан России призвали воздержаться от поездок в Германию на зарегистрированных в России автомобилях на фоне продолжающихся случаев изъятия германской таможней автомобилей с российскими номерами.
Россиян призвали воздержаться от поездок в ФРГ на машинах с российскими номерами
  • AP
  • © Michael Probst

Об этом говорится на сайте посольства России в Берлине.

«Продолжаем фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан принадлежащих им автотранспортных средств, зарегистрированных в России», — говорится в заявлении.

В дипмиссии отметили, что усилия российской стороны по урегулированию проблемы пока не привели к реальным результатам.

В связи с этим посольство призвало россиян воздержаться от поездок в Германию на машинах с российскими номерами.

Ранее в МИД России заявили, что Москва не оставит без должной реакции действия властей Германии по изъятию частных автомобилей у российских граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить