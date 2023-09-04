Президент Турции Эрдоган назвал Путина дорогим другом
- AP
- © Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin Pool
Об этом Эрдоган написал в соцсети X (бывший Twitter) по итогам переговоров с российским лидером.
«Сегодня мы встретились с президентом России, моим дорогим другом, господином Путиным в Сочи», — говорится в сообщении.
Он добавил, что стороны намерены и дальше укреплять двустороннее сотрудничество Турции и России, особенно в области торговли, энергетики, туризма и экономики.
Ранее Путин заявил, что Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне.