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Президент Турции Эрдоган назвал Путина дорогим другом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента России Владимира Путина дорогим другом и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений Анкары и Москвы.
Президент Турции Эрдоган назвал Путина дорогим другом
  • AP
  • © Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin Pool

Об этом Эрдоган написал в соцсети X (бывший Twitter) по итогам переговоров с российским лидером.

«Сегодня мы встретились с президентом России, моим дорогим другом, господином Путиным в Сочи», — говорится в сообщении.

Он добавил, что стороны намерены и дальше укреплять двустороннее сотрудничество Турции и России, особенно в области торговли, энергетики, туризма и экономики.

Ранее Путин заявил, что Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне.

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