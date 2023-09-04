Президент Турции Эрдоган назвал Путина дорогим другом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента России Владимира Путина дорогим другом и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений Анкары и Москвы.

Об этом Эрдоган написал в соцсети X (бывший Twitter) по итогам переговоров с российским лидером.

«Сегодня мы встретились с президентом России, моим дорогим другом, господином Путиным в Сочи», — говорится в сообщении.

Он добавил, что стороны намерены и дальше укреплять двустороннее сотрудничество Турции и России, особенно в области торговли, энергетики, туризма и экономики.

Ранее Путин заявил, что Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне.