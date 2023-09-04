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Политик Филиппо: Париж игнорирует интересы французов из-за Украины

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Правительство Франции продолжает выделять Украине пакеты военной помощи, несмотря на внутренние проблемы, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Политик Филиппо: Париж игнорирует интересы французов из-за Украины
  • AP
  • © Francois Mori

«С января прошлого года французское правительство ежемесячно выплачивает Украине €300 млн», — написал Филиппо в соцсети X.

По его словам, благотворительная организация Restos du Cœur, которая раздаёт продукты нуждающимся, испытывает нехватку средств.

Он добавил, что из-за политики правительства французам угрожает голодная смерть.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция работает над двусторонним соглашением по безопасности с Украиной.

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