Правительство Франции продолжает выделять Украине пакеты военной помощи, несмотря на внутренние проблемы, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«С января прошлого года французское правительство ежемесячно выплачивает Украине €300 млн», — написал Филиппо в соцсети X.

По его словам, благотворительная организация Restos du Cœur, которая раздаёт продукты нуждающимся, испытывает нехватку средств.

Он добавил, что из-за политики правительства французам угрожает голодная смерть.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция работает над двусторонним соглашением по безопасности с Украиной.