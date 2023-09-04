Политик Филиппо: Париж игнорирует интересы французов из-за Украины
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«С января прошлого года французское правительство ежемесячно выплачивает Украине €300 млн», — написал Филиппо в соцсети X.
По его словам, благотворительная организация Restos du Cœur, которая раздаёт продукты нуждающимся, испытывает нехватку средств.
Он добавил, что из-за политики правительства французам угрожает голодная смерть.
Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция работает над двусторонним соглашением по безопасности с Украиной.