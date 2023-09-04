WSJ: ЕС намерен потребовать от ОАЭ прекратить экспорт некоторых товаров в Россию
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Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Чиновники из США, Британии и ЕС планируют на этой неделе оказать совместное давление на ОАЭ, чтобы страна прекратила поставки в Россию товаров, которые могут помочь Москве в конфликте против Украины», — говорится в публикации.
По данным газеты, с понедельника, 4 сентября, представители США и ЕС начнут совершать визиты в ОАЭ с целью оказания совместного давления на страну.
Отмечается, что Запад хочет заблокировать поставки из ОАЭ в Россию компьютерных чипов, электронных компонентов и других товаров двойного назначения.
В марте СМИ также писали, что западные страны оказывают давление на ОАЭ с целью заставить страну приостановить экспорт в Россию некоторой продукции.