WSJ: ЕС намерен потребовать от ОАЭ прекратить экспорт некоторых товаров в Россию

Европейский союз, Соединённые Штаты и Великобритания намерены оказать давление на ОАЭ с целью прекращения поставок в Россию товаров, которые якобы могут помочь Москве в украинском конфликте.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Чиновники из США, Британии и ЕС планируют на этой неделе оказать совместное давление на ОАЭ, чтобы страна прекратила поставки в Россию товаров, которые могут помочь Москве в конфликте против Украины», — говорится в публикации.

По данным газеты, с понедельника, 4 сентября, представители США и ЕС начнут совершать визиты в ОАЭ с целью оказания совместного давления на страну.

Отмечается, что Запад хочет заблокировать поставки из ОАЭ в Россию компьютерных чипов, электронных компонентов и других товаров двойного назначения.

В марте СМИ также писали, что западные страны оказывают давление на ОАЭ с целью заставить страну приостановить экспорт в Россию некоторой продукции.