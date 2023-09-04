Песков: переговоры Путина и Эрдогана прошли очень конструктивно

Переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном составе прошли продуктивно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

РИА Новости

«Очень конструктивно, по (разным. — RT) направлениям. Подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп», — отметил Песков. Он также отметил «исчерпывающий анализ» двусторонних отношений по итогам встречи. Кадры с заявлениями пресс-секретаря президента опубликованы в Telegram-канале журналиста. Сообщалось, что Путин и Эрдоган продолжили переговоры в узком формате в Сочи за рабочим обедом. По итогам встречи также планируется пресс-конференция лидеров.