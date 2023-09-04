Правительство ФРГ продало предназначавшиеся для «Северного потока — 2» трубы

Правительство Германии продало трубы, которые предназначались для газопровода «Северный поток — 2», сообщила представитель Министерства экономики.

«Трубы проданы», — приводит РИА Новости ответ представителя на соответствующий вопрос.

Согласно данным СМИ ФРГ, после строительства «Северного потока — 2» на складах оставалось примерно три тысячи труб.

В феврале американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков». В его расследовании утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.