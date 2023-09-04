Индонезия вводит программу золотых виз для инвесторов
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Генеральный директор иммиграционной службы Силми Карим заявил, что такие визы позволят инвесторам жить в Индонезии от пяти до десяти лет.
Для получения визы на пять лет инвестору необходимо создать компанию стоимостью $2,5 млн.
Для десятилетней визы необходимо инвестировать $5 млн.
В августе итальянские власти приостановили действие программы Investor Visa for Italy для граждан России и Белоруссии, теперь им недоступны «золотые визы» за инвестиции.