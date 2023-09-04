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В Швеции в ходе беспорядков после сожжения Корана задержаны три человека

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В городе Мальмё в ходе столкновений, произошедших после очередной акции сожжения Корана, задержаны по меньшей мере три человека.
В Швеции в ходе беспорядков после сожжения Корана задержаны три человека
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Об этом сообщает Associated Press.

Сообщения о беспорядках появились 4 сентября. Толпа пыталась остановить инициатора акции антиисламского активиста Салвана Момика. Сотрудников полиции забросали камнями, подожгли десятки автомобилей.

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