В Швеции в ходе беспорядков после сожжения Корана задержаны три человека
В городе Мальмё в ходе столкновений, произошедших после очередной акции сожжения Корана, задержаны по меньшей мере три человека.
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Об этом сообщает Associated Press.
Сообщения о беспорядках появились 4 сентября. Толпа пыталась остановить инициатора акции антиисламского активиста Салвана Момика. Сотрудников полиции забросали камнями, подожгли десятки автомобилей.
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