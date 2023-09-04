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В США более 70 тысяч участников Burning Man всё еще не могут покинуть фестиваль

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В штате Невада более 70 тыс. участников фестиваля Burning Man застряли в пустыне Блэк-Рок из-за дождей.
В США более 70 тысяч участников Burning Man всё еще не могут покинуть фестиваль
  • globallookpress.com
  • © David Crane/dpa

Об этом сообщает CNN.

Непрекращающиеся ливни привели к размытию дорог.

Из-за плохой погоды традиционное для фестиваля сожжение тотема человека было перенесено на ночь понедельника.

С пятницы, 1 сентября, по субботу, 2 сентября, в северо-западном районе штата Невада выпало от 2 до 3 месячных норм осадков.

Ранее стало известно, что десятки тысяч гостей фестиваля музыки и искусств Burning Man в Неваде оказались заблокированными в пустыне из-за сильных ливней.

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