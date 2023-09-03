Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней
В связи с непогодой организаторы мероприятия были вынуждены приостановить транспортное сообщение с внешним миром.
«Ворота и аэропорт Блэк-Рок-Сити остаются закрыты на въезд и выезд... Разрешено передвижение только автотранспорта чрезвычайных служб», — говорится в сообщении официального аккаунта фестиваля в Twitter
Отмечается, что доступ в город перекрыт до окончания мероприятия.
Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что из-за мощного циклона в Приморском крае подтоплены более 500 жилых домов и 1,7 тыс. придомовых территорий.
Спасатели эвакуировали из подтопленных домов и перевезли 7244 человека, из них 1061 ребёнка.