Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней

Десятки тысяч гостей фестиваля музыки и искусств Burning Man в Неваде оказались заблокированными в пустыне из-за сильных ливней.

В связи с непогодой организаторы мероприятия были вынуждены приостановить транспортное сообщение с внешним миром.

«Ворота и аэропорт Блэк-Рок-Сити остаются закрыты на въезд и выезд... Разрешено передвижение только автотранспорта чрезвычайных служб», — говорится в сообщении официального аккаунта фестиваля в Twitter

Отмечается, что доступ в город перекрыт до окончания мероприятия.

Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что из-за мощного циклона в Приморском крае подтоплены более 500 жилых домов и 1,7 тыс. придомовых территорий.

Спасатели эвакуировали из подтопленных домов и перевезли 7244 человека, из них 1061 ребёнка.