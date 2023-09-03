Узнать больше

Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней

Короткая ссылка
Десятки тысяч гостей фестиваля музыки и искусств Burning Man в Неваде оказались заблокированными в пустыне из-за сильных ливней.

В связи с непогодой организаторы мероприятия были вынуждены приостановить транспортное сообщение с внешним миром.

«Ворота и аэропорт Блэк-Рок-Сити остаются закрыты на въезд и выезд... Разрешено передвижение только автотранспорта чрезвычайных служб», — говорится в сообщении официального аккаунта фестиваля в Twitter

Отмечается, что доступ в город перекрыт до окончания мероприятия.

Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что из-за мощного циклона в Приморском крае подтоплены более 500 жилых домов и 1,7 тыс. придомовых территорий.

Спасатели эвакуировали из подтопленных домов и перевезли 7244 человека, из них 1061 ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить