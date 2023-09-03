Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требование Зеленского вернуть Крым без боя
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«Я не понимаю бредней этого человека», — приводит РИА Новости слова Дрейвена в соцсети X.
Он отметил, что у Зеленского нет возможности даже защитить территорию Украины, не говоря уже о требовании российских территорий.
Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.