Ветеран армии США Ноктис Дрейвен высказался о требовании президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину без боя вернуть Крым.

«Я не понимаю бредней этого человека», — приводит РИА Новости слова Дрейвена в соцсети X.

Он отметил, что у Зеленского нет возможности даже защитить территорию Украины, не говоря уже о требовании российских территорий.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.