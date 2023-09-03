Узнать больше

Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требование Зеленского вернуть Крым без боя

Короткая ссылка
Ветеран армии США Ноктис Дрейвен высказался о требовании президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину без боя вернуть Крым.
Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требование Зеленского вернуть Крым без боя
  • Gettyimages.ru

«Я не понимаю бредней этого человека», — приводит РИА Новости слова Дрейвена в соцсети X.

Он отметил, что у Зеленского нет возможности даже защитить территорию Украины, не говоря уже о требовании российских территорий.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить