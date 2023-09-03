Желание киевских властей захватить Крым любой ценой приведёт к тяжёлым последствиям для Вооружённых сил Украины, пишет издание Responsible Statecraft.

В публикации отмечается, что армия Украины очень далека от возможности захватить Крым и вряд ли когда-нибудь сможет это сделать.

«Провал нынешнего контрнаступления сейчас широко обсуждается западными аналитиками... Результатом станет длительная война на истощение, которая приведёт к победе России», — отметил автор статьи.

Кроме того, говорится в материале, Украина рискует столкнуться с ещё большими территориальными потерями.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.