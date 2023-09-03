Нетаньяху заявил, что Израиль построит заграждения на границе с Иорданией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна построит заграждения на границе с Иорданией.

По его словам, в африканских странах наблюдается голод и отсутствие экономического прогресса, что может привести к миграционной волне в Израиль.

«Поэтому несколько недель назад я приказал построить восточный забор, чтобы тем самым укрепить прежде всего границы и гарантировать, что у нас будет еврейское и демократическое государство», — приводит РИА Новости заявление Нетаньяху.

Ранее израильский премьер сообщил, что устроивших беспорядки в Тель-Авиве беженцев из Эритреи необходимо депортировать.