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Нетаньяху заявил, что Израиль построит заграждения на границе с Иорданией

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна построит заграждения на границе с Иорданией.
Нетаньяху заявил, что Израиль построит заграждения на границе с Иорданией
  • AP

По его словам, в африканских странах наблюдается голод и отсутствие экономического прогресса, что может привести к миграционной волне в Израиль.

«Поэтому несколько недель назад я приказал построить восточный забор, чтобы тем самым укрепить прежде всего границы и гарантировать, что у нас будет еврейское и демократическое государство», — приводит РИА Новости заявление Нетаньяху.

Ранее израильский премьер сообщил, что устроивших беспорядки в Тель-Авиве беженцев из Эритреи необходимо депортировать.

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