Нетаньяху призвал депортировать устроивших беспорядки в Израиле эритрейцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что устроивших беспорядки в Тель-Авиве беженцев из Эритреи необходимо депортировать.

Об этом израильский министр сказал в ходе встречи с министрами для обсуждения мер по борьбе с нелегальными мигрантами.

Нетаньяху назвал произошедшие в Тель-Авиве беспорядки пересечением красных линий.

«Мы требуем жёстких мер против участников беспорядков, включая их немедленную депортацию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов с участием выходцев из Эритреи полицейские в Тель-Авиве арестовали 39 человек.