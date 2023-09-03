Нетаньяху призвал депортировать устроивших беспорядки в Израиле эритрейцев
- AP
Об этом израильский министр сказал в ходе встречи с министрами для обсуждения мер по борьбе с нелегальными мигрантами.
Нетаньяху назвал произошедшие в Тель-Авиве беспорядки пересечением красных линий.
«Мы требуем жёстких мер против участников беспорядков, включая их немедленную депортацию», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в ходе протестов с участием выходцев из Эритреи полицейские в Тель-Авиве арестовали 39 человек.