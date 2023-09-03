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Нетаньяху призвал депортировать устроивших беспорядки в Израиле эритрейцев

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что устроивших беспорядки в Тель-Авиве беженцев из Эритреи необходимо депортировать.
Нетаньяху призвал депортировать устроивших беспорядки в Израиле эритрейцев
  • AP

Об этом израильский министр сказал в ходе встречи с министрами для обсуждения мер по борьбе с нелегальными мигрантами.

Нетаньяху назвал произошедшие в Тель-Авиве беспорядки пересечением красных линий.

«Мы требуем жёстких мер против участников беспорядков, включая их немедленную депортацию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов с участием выходцев из Эритреи полицейские в Тель-Авиве арестовали 39 человек.

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