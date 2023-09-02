Полиция Тель-Авива арестовала более 30 устроивших беспорядки эритрейцев
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«Полиция взяла под контроль ситуацию с беспорядками, сейчас на улицах в южной части города спокойно... К этому моменту арестовано 39 нарушителей общественного порядка», — приводит сообщение РИА Новости.
У арестованных обнаружены дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры.
Ранее стало известно, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сообщают о беспорядках в Тель-Авиве в ходе столкновений полиции с беженцами из Эритреи.