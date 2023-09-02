Полиция Тель-Авива арестовала более 30 устроивших беспорядки эритрейцев

Полиция Тель-Авива сообщила, что взяла под контроль ситуацию с беспорядками в городе и арестовала 39 нарушителей правопорядка.

«Полиция взяла под контроль ситуацию с беспорядками, сейчас на улицах в южной части города спокойно... К этому моменту арестовано 39 нарушителей общественного порядка», — приводит сообщение РИА Новости.

У арестованных обнаружены дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры.

Ранее стало известно, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сообщают о беспорядках в Тель-Авиве в ходе столкновений полиции с беженцами из Эритреи.