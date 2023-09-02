Узнать больше

Нетаньяху проинформировали о стрельбе в ходе демонстрации в Тель-Авиве

Короткая ссылка
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сообщают о беспорядках в Тель-Авиве в ходе столкновений полиции с беженцами из Эритреи.
Нетаньяху проинформировали о стрельбе в ходе демонстрации в Тель-Авиве
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет канцелярия главы правительства.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху получает сводки от министра национальной безопасности и генерального инспектора полиции о беспорядках в Тель-Авиве», — приводит сообщение РИА Новости.

Нетаньяху поручил силовикам восстановить общественный порядок.

Ранее сообщалось, что минимум 27 полицейских пострадали в результате столкновений правоохранителей с беженцами из Эритреи на юге Тель-Авива.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить