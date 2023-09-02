Нетаньяху проинформировали о стрельбе в ходе демонстрации в Тель-Авиве
- Gettyimages.ru
Об этом пишет канцелярия главы правительства.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху получает сводки от министра национальной безопасности и генерального инспектора полиции о беспорядках в Тель-Авиве», — приводит сообщение РИА Новости.
Нетаньяху поручил силовикам восстановить общественный порядок.
Ранее сообщалось, что минимум 27 полицейских пострадали в результате столкновений правоохранителей с беженцами из Эритреи на юге Тель-Авива.