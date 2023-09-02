Нетаньяху проинформировали о стрельбе в ходе демонстрации в Тель-Авиве

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сообщают о беспорядках в Тель-Авиве в ходе столкновений полиции с беженцами из Эритреи.

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Об этом пишет канцелярия главы правительства. «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху получает сводки от министра национальной безопасности и генерального инспектора полиции о беспорядках в Тель-Авиве», — приводит сообщение РИА Новости. Нетаньяху поручил силовикам восстановить общественный порядок. Ранее сообщалось, что минимум 27 полицейских пострадали в результате столкновений правоохранителей с беженцами из Эритреи на юге Тель-Авива.