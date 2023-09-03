МИД Ирана: Тегеран и Анкара намерены довести товарооборот до более чем $30 млрд

Власти Ирана и Турции планируют увеличить товарооборот между странами до €30 млрд (около $32,4 млрд).

Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Наша цель по объёму двусторонней торговли составляет €30 млрд, сейчас мы находимся на середине пути», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению.

Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся 1 января 2024 года.