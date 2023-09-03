МИД Ирана: Тегеран и Анкара намерены довести товарооборот до более чем $30 млрд
- AP
Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
«Наша цель по объёму двусторонней торговли составляет €30 млрд, сейчас мы находимся на середине пути», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению.
Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся 1 января 2024 года.