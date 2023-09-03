Глава МИД Израиля посетит Бахрейн с дипломатическим визитом

Глава МИД Израиля Эли Коэн отправляется в Бахрейн с дипломатическим визитом. Эта поездка станет первым таким визитом в одну из арабских стран, подписавших соглашения о нормализации отношений с Израилем.

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Эли Коэн отправляется сегодня с дипломатическим визитом в Королевство Бахрейн. Это первый визит министра иностранных дел Израиля в одну из стран, подписавших «Авраамовы соглашения», — приводит сообщение РИА Новости.

В ходе визита Коэн встретится с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни.

Ранее сообщалось, что власти США одобрили поставки в Германию высокоманёвренной системы ПРО Arrow 3 из Израиля. Эта система была разработана и производится совместно с США, поэтому экспорт зависит от разрешения американского правительства.