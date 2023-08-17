США одобрили поставки системы ПРО Arrow 3 из Израиля в ФРГ
- AFP
Об этом сообщает ТАСС.
«Правительство США одобрило запрос Израиля на закупку Германией у Израиля системы ПРО Arrow 3», — уточняется в сообщении.
Утверждается, что после получения одобрения, выделенные средства в размере $600 млн позволят начать работу над проектом.
«После получения одобрения обоих парламентов полный контракт будет готов к подписанию к концу 2023 года», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что власти Германии ведут переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA по вопросу поставок дальнобойных крылатых ракет класса «воздух — земля» Taurus Вооружённым силам Украины.