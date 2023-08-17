США одобрили поставки системы ПРО Arrow 3 из Израиля в ФРГ

Власти США одобрили поставки в Германию высокоманёвренной системы ПРО Arrow 3 из Израиля. Эта система была разработана и производится совместно с США, поэтому экспорт зависит от разрешения американского правительства, заявляет пресс-служба Минобороны еврейского государства.

AFP