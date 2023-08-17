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США одобрили поставки системы ПРО Arrow 3 из Израиля в ФРГ

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Власти США одобрили поставки в Германию высокоманёвренной системы ПРО Arrow 3 из Израиля. Эта система была разработана и производится совместно с США, поэтому экспорт зависит от разрешения американского правительства, заявляет пресс-служба Минобороны еврейского государства.
США одобрили поставки системы ПРО Arrow 3 из Израиля в ФРГ
  • AFP

Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство США одобрило запрос Израиля на закупку Германией у Израиля системы ПРО Arrow 3», — уточняется в сообщении.

Утверждается, что после получения одобрения, выделенные средства в размере $600 млн позволят начать работу над проектом.

«После получения одобрения обоих парламентов полный контракт будет готов к подписанию к концу 2023 года», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти Германии ведут переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA по вопросу поставок дальнобойных крылатых ракет класса «воздух — земля» Taurus Вооружённым силам Украины.

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