Экономист Вольф: многие страны продолжили вести дела с Россией
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Именно поэтому она сумела сохранить свою экономику», — уточнил он.
Кроме того, Вольф указал на важное значение БРИКС.
По словам специалиста, организация из года в год увеличивает своё влияние на мировой арене.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США против России подтверждают ненадёжность американоцентричной финансовой системы.
Также сообщалось, что фондовый рынок России вырос до максимума с конца февраля 2022 года.