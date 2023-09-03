Экономист Вольф: многие страны продолжили вести дела с Россией

Американский экономист Ричард Вольф заявил, что многие страны продолжили заключать сделки с Россией, несмотря на введённые западными странами антироссийские санкции.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Именно поэтому она сумела сохранить свою экономику», — уточнил он.

Кроме того, Вольф указал на важное значение БРИКС.

По словам специалиста, организация из года в год увеличивает своё влияние на мировой арене.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США против России подтверждают ненадёжность американоцентричной финансовой системы.

Также сообщалось, что фондовый рынок России вырос до максимума с конца февраля 2022 года.