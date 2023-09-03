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Норвежский аналитик Хага назвал планы по вступлению Украины в НАТО надуманными

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Исследователь Школы ВВС Норвегии Ларс Педер Хага заявил, что планы по вступлению Украины в Североатлантический альянс являются надуманными.

Его слова приводит издание NRK.

«Этот вариант в обозримом будущем кажется надуманным. В то же время не исключено, что конфликт закончится соглашением о прекращении огня», — отметил Хага.

Он также выразил уверенность, что новые российские регионы останутся за Россией.

Кроме того, добавил аналитик, вариант по сдаче некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО почти невозможен, поскольку для его реализации необходимо получить согласие от 30 членов альянса.

Ранее СМИ писали, что западные дипломаты рассматривают возможность предложить Украине отказаться от территориальных претензий на Крым в обмен на членство в НАТО.

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