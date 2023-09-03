Норвежский аналитик Хага назвал планы по вступлению Украины в НАТО надуманными
Его слова приводит издание NRK.
«Этот вариант в обозримом будущем кажется надуманным. В то же время не исключено, что конфликт закончится соглашением о прекращении огня», — отметил Хага.
Он также выразил уверенность, что новые российские регионы останутся за Россией.
Кроме того, добавил аналитик, вариант по сдаче некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО почти невозможен, поскольку для его реализации необходимо получить согласие от 30 членов альянса.
Ранее СМИ писали, что западные дипломаты рассматривают возможность предложить Украине отказаться от территориальных претензий на Крым в обмен на членство в НАТО.