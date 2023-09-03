Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны
«Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец», — цитирует его ТАСС.
По мнению Медведева, Токио активно расширяет военную инфраструктуру и закупает зарубежное вооружение при поддержке кураторов из Вашингтона. Он отметил также отмену ограничений на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом.
Российский политик подчеркнул, что манёвры у Курильских островов серьёзно осложняют обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Япония должна извлечь уроки из истории... и в полном объёме признать итоги Второй мировой войны, сделать всё, чтобы не разгорелся пожар третьей. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», — сказал Медведев.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Япония стремительно наращивает свой военный бюджет и закупки наступательных вооружений, ориентируясь на показатели НАТО.
Стало известно, что японское правительство планирует довести расходы на армию до самых высоких значений в мире.