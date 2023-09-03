Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны

Власти Японии избрали курс на новую милитаризацию страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец», — цитирует его ТАСС.

По мнению Медведева, Токио активно расширяет военную инфраструктуру и закупает зарубежное вооружение при поддержке кураторов из Вашингтона. Он отметил также отмену ограничений на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом.

Российский политик подчеркнул, что манёвры у Курильских островов серьёзно осложняют обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Япония должна извлечь уроки из истории... и в полном объёме признать итоги Второй мировой войны, сделать всё, чтобы не разгорелся пожар третьей. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», — сказал Медведев.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Япония стремительно наращивает свой военный бюджет и закупки наступательных вооружений, ориентируясь на показатели НАТО.

Стало известно, что японское правительство планирует довести расходы на армию до самых высоких значений в мире.