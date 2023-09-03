Экс-разведчик США Риттер: стремление ВСУ получить F-16 приведёт к смерти пилотов

Стремление Украины заполучить истребители F-16 приведёт к гибели украинских пилотов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Мне нужен всего лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то и другое — фантазия. Но моя никого не убьет. Ваша же (украинская. — RT) убьёт ещё больше украинских пилотов», — заявил он в Twitter.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские ВВС могут начать использовать F-16 весной следующего года.

По мнению обозревателей CNN Тима Листера и Орена Либермана, истребители F-16 станут заманчивой целью для российских ракет.