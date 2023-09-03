Венгрия предложила Западу предоставить России гарантии безопасности

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство считает правильным предоставить России гарантии безопасности, в том числе о непринятии Украины в НАТО, для урегулирования украинского конфликта.

«Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам», — цитирует его ТАСС.

Он повторил позицию правительства страны в отношении того, что переговоры о мирном урегулировании на Украине возможны только в случае, если, помимо Москвы и Киева, в них будет участвовать Вашингтон.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в ходе встречи с украинским главой Владимиром Зеленским призвала его приступить к переговорам с Россией, поскольку военного решения конфликта нет.