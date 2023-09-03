ТАСС: подключение Россельхозбанка к SWIFT не планируется

Подключение Россельхозбанка к системе SWIFT для возобновления зерновой инициативы пока не планируется, заявил дипломатический источник ТАСС в ООН.

«Ранее уже предлагалось осуществлять расчёты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей», — сказал он.

По словам собеседника агентства, на подключение дочерней структуры банка к SWIFT нужно согласие США и ЕС — Турция и ООН не могут сделать этого самостоятельно.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.

Лавров заявил, что новое послание Гутерреша по зерновой сделке не содержало гарантий.