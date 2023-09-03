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Times: Бен Уоллес пытался сорвать контракт на поставки вертолётов Chinook из США

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Экс-глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес накануне ухода с поста пытался сорвать контракт на поставки вертолётов Chinook из США, сообщают источники The Sunday Times.

Как сообщает ТАСС, Британия должна была купить 14 вертолётов Chinook H-47 американского производства.

Однако в августе Уоллес направил американскому коллеге Ллойду Остину письмо с предложением пересмотреть договорённость, в то время как в Британии ещё не приняли окончательного решения.

Источник The Sunday Times отметил, что Уоллес относился к контракту скептически, особенно после увеличения его стоимости на $630 млн.

Ранее новым главой Минобороны Британии был назначен Грант Шэппс.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Уоллеса агентом 006, бесславно покинувшим поле боя.

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