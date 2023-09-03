Лидер КНДР проинспектировал завод по производству боеприпасов

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал Пукчжунский машиностроительный завод и завод по производству боеприпасов.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын оказался доволен ходом технической работы на заводе по производству боеприпасов и отметил важность продолжить наращивать мощности.

Также северокорейский лидер отметил важную роль Пукчжунского машиностроительного завода в развитии судостроительной промышленности и укреплении ВМС КНДР.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в ответ на совместные манёвры США и Южной Кореи провела учения с имитацией тактического ядерного удара для демонстрации способности к сдерживанию.

КНДР запустила две стратегические крылатые ракеты большой дальности «с боеголовками, имитировавшими ядерные».

До этого агентство ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что Вашингтон и Сеул отрабатывают сценарий превентивного ядерного удара по КНДР.