Северная Корея провела учения с имитацией тактического ядерного удара

КНДР в ответ на совместные манёвры США и Южной Кореи провела учения с имитацией тактического ядерного удара.

Центральный военный комитет ТПК отдал приказ о проведении ответных манёвров для демонстрации способности КНДР к сдерживанию.

«2 сентября прошли учения по запуску ракет с имитацией тактической ядерной атаки в целях предостережения врагов от практического ядерного кризиса», — говорится в сообщении ЦТАК.

КНДР в рамках учений запустила две стратегические крылатые ракеты большой дальности «с боеголовками, имитировавшими ядерные».

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что Вашингтон и Сеул отрабатывают сценарий превентивного ядерного удара по КНДР.