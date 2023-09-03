Президент Нигерии отозвал почти всех послов страны из-за рубежа

Президент Нигерии Бола Тинубу сообщил об отзыве всех послов государства в мире за исключением постпредов при ООН в Нью-Йорке и Женеве.

«Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех официальных... послов с их должностей по всему миру. Распоряжение сделано в результате анализа положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру», — говорится в заявлении офиса президента.

Соответствующее решение главы государства вступило в силу 2 сентября. Уточняется, что постпреды Нигерии при ООН не будут отозваны в связи с проведением сессии Генассамблеи всемирной организации.

Ранее сообщалось, что ЭКОВАС рассчитывает на поддержку Европейским союзом действий сообщества по ситуации в Нигере.

Председатель ЭКОВАС президент Нигерии Бола Тинубу предложил мятежникам в Нигере переходный период на девять месяцев.