Власти Колумбии и бывшие повстанцы РВСК договорились о прекращении огня
«Стороны договорились … запустить процесс мирного диалога, обеспечить действие договорённостей по вопросам гражданского населения и режима временного двустороннего прекращения огня», — цитирует ТАСС документ, опубликованный в соцсети X.
Отмечается, что представители сторон конфликта вновь встретятся 17 сентября для продолжения проработки и реализации договорённостей.
В июле правительство Колумбии начало переговоры о мире с вооружённой группировкой «Центральное командование».