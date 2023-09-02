Власти Колумбии и бывшие повстанцы РВСК договорились о прекращении огня

Представители правительства Колумбии и бывшие бойцы расформированной повстанческой организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (РВСК) достигли соглашения о прекращении огня, сообщает колумбийский офис верховного комиссара по делам мира.

«Стороны договорились … запустить процесс мирного диалога, обеспечить действие договорённостей по вопросам гражданского населения и режима временного двустороннего прекращения огня», — цитирует ТАСС документ, опубликованный в соцсети X.

Отмечается, что представители сторон конфликта вновь встретятся 17 сентября для продолжения проработки и реализации договорённостей.

В июле правительство Колумбии начало переговоры о мире с вооружённой группировкой «Центральное командование».